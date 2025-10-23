Заплаканная Ольга Бузова вышла на связь после фейковой информации о бесплодии

Аккаунт Ольги Бузовой в популярной соцсети полностью захватили злоумышленники. Сегодня мошенники опубликовали от ее имени сенсационную новость — якобы артистка решилась на усыновление из-за бесплодия. Жулики разместили кадры Ольги с мальчиком «Коленькой», который на самом деле является ее крестником — это Вова, сын Марии Погребняк. Бузова тут же вышла на связь в телеграм-канале.

© Соцсети

Заплаканная ведущая опровергла все то, что понаписали злоумышленники: «Меня просто трясет! Мрази, просто мрази! Такие выставлять посты от моего имени, такие писать вещи! Про бесплодие… Это просто уже за гранью человеческого понимания!»

Бузова извинилась за свою излишнюю эмоциональность и слезы.

«Я пытаюсь вернуть свою страницу, у меня пока не получается!» — посетовала певица.

Бузова заявила о готовности к штампу в паспорте

Она повторила, что вся информация, которая сейчас публикуется в популярной соцсети от ее имени — фейк. Совсем недавно жертвой мошенников стала Ксения Бородина. Они также постили от ее имени личную информацию, в частности, их стараниями ведущая «рассекретила» беременность от Николая Сердюкова.