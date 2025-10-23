42-летний солист «Иванушек International» впервые станет отцом

42-летний солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые станет отцом. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Исполнитель и его жена Дарья подтвердили, что ждут ребенка. Туриченко рассказал, что у супруги уже 32-я неделя беременности, пол ребенка до родов пара решила не узнавать.

«Я очень долго этого ждал, 42 года. Поэтому я буду рад и мальчику, и девочке», — заявил певец.

Ранее звезда «Мажора» Никита Панфилов стал многодетным отцом и объяснил отсутствие желания жениться вновь. По его словам, маленькую дочь назвали Афиной.