Вдова Градского оспорит решение о наследстве

Вдова музыканта Александра Градского Марина будет оспаривать решение суда о наследстве. Об этом сообщает «КП».

Напомним, что Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. После смерти музыканта между его наследниками началась битва: их у артиста шестеро. Основными претендентами были 40-летняя вдова Марина с сыновьями, а также двое детей артиста от предыдущего брака с 65-летней Ольгой Градской — 44-летний Даниил и 39-летняя Мария.

Бывшая жена вступила в спор, апеллируя к тому, что именно за годы их брака народный артист заработал состояние. Сперва суд отказывал, однако Ольга смогла доказать, что после развода не получила супружескую долю.

В конце сентября апелляционный суд удовлетворил требования бывшей жены артиста. Теперь Ольге должна быть выделена супружеская доля, а потом уже наследники поделят его состояние. Марина Градская с этим оказалась не согласна и будет добиваться отмены решения.

«Будет кассация. И если стороны не примирятся вне суда, все это может затянуться на долгие годы», — сказала ее адвокат Лариса Широкова.

По словам продюсера Евгения Морозова, в имуществе Градского есть что делить, даже учитывая ограбление его вдовы на 100 млн рублей. Музыкант якобы рассказывал ему, что дома у него хранятся «15 млн долларов». Кроме того, он заранее позаботился о будущем старших детей и купил им по квартире в Москве.

Известно, что Градский при жизни выкупил целый этаж в доме в центре Москвы. Кроме того, у него остались несколько квартир и два огромных загородных дома. Также у артиста была огромная коллекция антиквариата и личный автопарк из пяти дорогих машин.