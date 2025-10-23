«Она не должна петь»: критик назвал «самую бесталанную» певицу российской эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Анна Семенович – это «самая бесталанная» артистка российской эстрады, которая не должна петь и появляться на сцене. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил это тем, что у нее, по его мнению, нет вокальных данных, а прославилась она в составе «Блестящих» только благодаря моде на женские коллективы в нулевые годы.

«Семенович — это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет», — заявил Соседов.

По его словам, в группе «Блестящие» никто петь не умел – артисты просто старались соответствовать трендам и привлечь мужскую аудиторию. По его мнению, Семенович является продуктом той эпохи, о чем сама знает.

«Почему Семенович считает, что я злой человек и неприятный? Я, между прочим, ее никогда не оскорблял. Я всего лишь констатирую факты. Нет у нее голоса, нет... Ей остается с этим только смириться», — убежден критик.

Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

До этого Сергей Соседов заявил, что певец Shaman (Ярослав Дронов) может добиться огромного успеха у аудитории в странах Азии, в том числе в Китае, где его ожидает «великое будущее». По его мнению, для азиатской музыкальной сферы он может стать лицом очень неординарным, так как публика там падка на «красивый вокал и немного эльфийскую внешность».