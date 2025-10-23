Стас Михайлов собирается снять фильм про себя

Певец Стас Михайлов признался, что снимет фильм про себя. Правда, пока работа продвигается медленно, так как не получается так, как хочет артист. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

© Passion.ru

56-летний исполнитель хита «Все для тебя» поделился, что сценарий к фильму не могут утвердить уже год. А связано это с тем, что Стас очень требовательный. Ему важно, чтобы все было идеально.

«Мы занимаемся этим, предложение поступило, но я настолько требовательный, что сделать какую-то ерунду я не смогу — сценарий год мы уже утверждаем, каждую деталь», - рассказал Михайлов.

По словам певца, работа над фильмом оказалась совсем неинтересной. Ему не нравится, что она кропотливая и тяжелая.

Отметим, что в России за последнее время сняли не мало проектов о музыкальных группах. Например, вышел сериал про группу «Комбинация». Однако бывшая солистка коллектива Алена Апина признавалась, что была против съемок.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что в его коллекции более 60 пар штанов.