Рудковская поругалась с Киркоровым из-за концертов Лазарева

Рудковская поругалась с Киркоровым из-за количества людей на концерте Лазарева. Об этом сообщает Telegram-канал «Алена, блин!».

На днях на красной дорожке одного из светских мероприятий стало по-настоящему жарко из-за споров между Яной Рудковской и Филиппа Киркорова. Певец начал рассказывать о больших концертах Сергея Лазарева, которые прошли накануне и собрали тысячи зрителей. Однако в какой-то момент его прервала Яна Рудковская, чтобы заявить, что у Димы Билана концерты были масштабнее.

«У Димы 35 тысяч человек были на ВТБ-арене. А у Сережи по 7 тысяч. Ну мы не умиляем никого. Но я имею ввиду 3 концерта, но маленькие», — рассказала она.

Однако Киркоров был уверен — на площадке Лазарева максимальная вместимость была 11 тысяч человек.

«У Сережи три аншлага по 11 тысяч человек. 33 тысячи за три дня!» — настаивал Киркоров.

Но и Рудковская была непреклонна. Она уверяла, что Лазарев не мог собрать столько зрителей.

«Нет, там 11 тысяч человек не садится! Там даже если все встанут не будет столько! Это невозможно», — заявляла она.

За всем происходящим рядом помимо прессы наблюдала Ани Лорак, которая решила не вмешиваться в звездный конфликт.

