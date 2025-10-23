«Это сближает»: Киркоров заступился за необычных танцоров Булановой

Танцоры певицы Татьяны Булановой, привлекшие внимание россиян своей необычной незамысловатой техникой, на самом деле сближают артистку с аудиторией, так как показывают простоту и близость к народу. Об этом НСН заявил народный артист России Филипп Киркоров, подчеркнув, что это хороший и правильный ход.

«Нашей публике хочется хорошей, настоящей музыки, живого присутствия на сцене. Ребята-танцоры у Тани Булановой – это как парень «из соседнего двора», «из соседней двери»… Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом», — объяснил Киркоров своё мнение.

Он также напомнил, что сегодня в России начали пользоваться огромным успехом русские народные танцы и песни, на фоне чего завирусились и получили вторую волну популярности композиции певицы Надежды Кадышевой. Это, по мнению Киркорова, объясняется тем, что у людей есть запрос на искренность, которой стало мало на фоне распространения искусственного, высчитанного контента.

«А это настоящее и живое, темперамент», — подчеркнул артист.

До этого Алла Пугачёва посоветовала Булановой сохранить её «энергосберегающий» танцевальный коллектив, недавно завирусившийся в соцсетях. Буланова на это ответила, что и не собиралась убирать артистов, так как гастрольный график забился ещё год назад и времени на эту шумиху у неё нет. До этого ходили слухи, что она якобы уволила главного танцора Дмитрия Берегуля, однако позднее сама певица назвала это инсинуациями, подчеркнув, что по-прежнему сотрудничает с артистом.