Слухи о личной жизни, отцовство и новые роли: где сейчас Александр Петров

Актер Александр Петров попробовал необычную для себя роль — он стал ведущим шоу «Форт. Возвращение легенды» на телеканале СТС. News.ru рассказал, как живет артист, который недавно впервые стал отцом.

Новое амплуа

Петров признался, что роль ведущего отличается от работы в кино. На закрытом показе шоу он отметил, что для работы в этом проекте ему пришлось много бегать.

«Сергей Бурунов меня предупреждал, что набегаешься. Это энергозатратная роль. Нет перерывов. В выходной день я только лежал и спал, и даже не говорил», — заявил Петров.

Когда родился сын Петрова?

В апреле этого года Александр Петров стал отцом — 6 апреля Виктория Антонова родила ему сына Федора. Артист признался, что он и супруга очень ждали наследника.

«Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!», — писал Петров.

Что известно о личной жизни Петрова?

В 2015 году артист начал встречаться с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но свадьба так и не состоялась — в 2019 году артисты разошлись. В соцсетях писали, что актер ушел от возлюбленной к новой девушке, но Старшенбаум опровергала слухи и заявляла, что разрыв произошел «без драмы».

Актер Александр Петров опубликовал фото с женой в Париже

Новой возлюбленной Петрова стала коллега Стася Милославская. Они провели вместе несколько лет, однако в сентябре 2023 года стало известно об их расставании. Уже через два месяца Петров женился на Антоновой, с которой познакомился тогда же, когда расстался с Милославской. Их отношения развивались стремительно.

«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее… Поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — рассказывал актер в соцсетях.

По информации СМИ, на организацию свадьбы Петров потратил порядка 10 млн рублей. Она прошла в конце ноября в Подмосковье.