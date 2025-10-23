Полина Диброва похвасталась массивным кольцом после развода

Модель Полина Диброва похвасталась подарками, которые ей преподнес любимый человек. Его имя блогерша не раскрыла, но в Сети предполагают, что балует ее бизнесмен Роман Товстик, к которому она ушла от Дмитрия Диброва.

Полина рассказала, что хоть день рождения у нее в июле, подарки она получает в любое время года. Так, в октябре неизвестный сделал ей сюрприз и купил дорогостоящее кольцо из серебра и желтого золота.

«Приятно получать подарки на день рождения в октябре», - поделилась модель.

Но на этом любимый человек Дибровой не остановился и купил ей новый оранжевый смартфон, который она очень хотела.

Предположительно, щедрым поклонником является Роман Товстик. С ним Полина сошлась после того, как окончательно развелась с Дмитрием Дибровым. Недавно блогерша переехала в новый дом, и на кадрах из него пользователи заметили вещи Романа.

Напомним, что роман Дибровой и Товстика закрутился еще в браке. Полина обо всем честно рассказала мужу, и они решили развестись. Бывшие супруги не стали устраивать скандал и урегулировали все вопросы мирно.

