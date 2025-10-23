Брижит Бардо резко отреагировала на слухи о своей кончине: «Какой идиот»

Французская актриса, певица и модель Брижит Бардо отреагировала в X (бывший Twitter) на слухи о своей кончине, которые возникли 22 октября.

«Я не знаю, какой идиот распространил эту фейковую новость о моей кончине сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить. Для тех, у кого есть уши», — написала Бардо.

16 октября газета Nice Matin сообщила, что знаменитость была госпитализирована с «серьезным заболеванием». По информации журналистов, актриса три недели находилась в частной больнице в Тулоне, где ей провели операцию. Ожидалось, что артистку выпишут через несколько дней, однако, как утверждала Nice Matin, ее состояние вызывает тревогу.

18 октября стало известно, что Бардо выписали. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь.

Брижит Бардо сейчас 91 год. Она является легендой мирового кинематографа — за 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах и написала более 70 песен. С 1973 года Бардо посвятила себя работе своего фонда по защите прав животных.