Волочкова рассказала, как ездила в романтическое путешествие на Мальдивы с Басковым

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org призналась, что из всех своих поездок ей больше всего запомнилось путешествие на Мальдивы с певцом Николаем Басковым, где артист преподнес ей «роскошный подарок».

По словам балерины, на Мальдивах она оказалась впервые 13 лет назад, и хотя до этого ей довелось побывать на множестве курортов, именно Мальдивские острова она считает райским место и своим местом силы. Волочкова указала, что старается летать туда дважды в год, а именно в январе и мае, и лучшего места она не искала и не хочет искать.

Балерина поделилась, что больше всего ей запомнилось романтическое путешествие на Мальдивы с Николаем Басковым. Эту поездку она охарактеризовала как «незабываемый отпуск». Волочкова уточнила, что ее дружба с певцом продолжается уже больше 25 лет, и он сам также говорит, что из всех поездок вспоминает именно эту же.

Артистка вспоминает, что ей тогда пришлось улететь раньше, а Басков провожал ее до аэропорта, куда нужно было добраться на яхте. Как заметила собеседница издания, певец попросил ее подождать на пирсе и куда-то убежал, а через некоторое время вернулся с «прекрасными туфельками» в руках. Волочкова добавила, что бережет эти туфли с перышками до сих пор, и для нее это очень дорогая память.