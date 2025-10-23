Внучка ведущего Маслякова Таисия снялась в топе с глубоким декольте

Внучка телеведущего Александра Маслякова, Таисия Маслякова, продемонстрировала фигуру в топе с откровенным декольте. Она опубликовала фотографии в Instagram. 19-летняя Таисия Маслякова стояла перед зеркалом в черном топе с цветочным принтом и глубоким декольте. Девушка также надела пальто и темный низ. Внучка телеведущего собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с черной подводкой, тушью, румянами, контурингом и блеском для губ. До этого Таисия Маслякова снялась в молочном корсете с глубоким декольте, который дополнила голубыми джинсами. Таисия Маслякова родилась в 2006 году в браке журналистки Ангелины Мармеладовой и телеведущего Александра Маслякова, сына руководителя "Клуба веселых и находчивых" Александра Маслякова. Работа на ТНТ стала для девушки не первой, до этого она вела детское "КВН". Сейчас она также учится в МГИМО на факультете управления и политики. В комментариях под анонсом "Лиги Городов" интернет-пользователи посчитали, что Маслякова-младшая хорошо показала себя в роли ведущей программы. Один из зрителей отметил, что девушка работает на площадке "не хуже отца".