Милявская, Долина, Гузеева: кого из звезд смогли обмануть мошенники

Полиция Индонезии проверяет заслуженную артистку РФ Ларису Гузееву, поскольку подозревают ее в участии в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали. News.ru рассказал, кто еще из знаменитостей стал жертвой аферистов.

Скандал с виллами на Бали разгорелся летом этого года. Одна из жительниц Москвы обратилась в полицию и заявила, что купила дом в Индонезии за 200 тысяч долларов (около 16 млн рублей), увидев рекламу с участием Гузеевой. Однако застройщик Сергей Домогацкий исчез с деньгами женщины и обманул еще 60 человек. СМИ писали, что предприниматель разыграл свое похищение и избиение. Утверждается, что общая сумма ущерба составила более 28 млрд рублей.

Как выяснила полиция Индонезии, Домогацкий продавал виллы сразу нескольким людям и получал деньги за несуществующие проекты, возведение которых даже не начиналось. Гузеева была главным рекламным лицом и если выяснится, что она знала об афере, то ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

Поклонники при этом не верят, что актриса участвовала в мошеннической сделке. Они считают, что Гузееву втянули в эту историю обманом. Сама артистка не комментирует скандал.

Также актриса опубликовала гневный пост в соцсети, упрекнув телеведущую Леру Кудрявцеву в съемках программы на тему балийских вилл без ее участия. Актриса заявила, что считала Кудрявцеву подругой, однако та даже не предупредила о подготовке ролика.

Певица Лолита Милявская тоже стала жертвой мошенников. Накануне ей позвонили неизвестные, которые представились курьерами — артистка ждала микрофоны и поверила им, назвав код, чтобы те оставили заказ у двери. После этого аферисты раскрыли себя.

«И тут же слышу (в трубке): Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — рассказала Лолита.

Певица тут же поехала в ближайший МФЦ, поставила запреты на выдачу кредитов и сделки с недвижимостью. Украсть что-либо злоумышленникам не удалось.

Долина

Народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Тогда исполнительнице позвонили неизвестные, представившись полицейскими — они убедили, что с ее жильем хотят совершить «мошеннические действия». Аферисты уговорили Долину продать квартиру за 112 млн рублей, а деньги перевести на «безопасный счет».

Летом 2024 года в квартиру артистки попытались проникнуть пятеро неизвестных, заявив, что теперь она принадлежит им. Тогда Долина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась к правоохранителям.

В ходе расследования выяснилось, что полученные от продажи квартиры деньги народная артистка отдала «курьеру», который перевел их на несколько счетов. Суд постановил вернуть Долиной квартиру и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу. Покупательница, 36-летняя мать-одиночка Полина Лурье, лишилась права на жилье и не получила назад потраченные деньги.