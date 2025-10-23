Сердючке разрешили выступать за рубежом

Верке Сердючке (настоящее имя — Андрей Данилко) дали возможность выступить с концертами, чтобы артист заработал для Украины 700 миллионов рублей. Один его концерт в Германии принес Киеву не менее 70 миллионов рублей, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 52-летний Данилко с трудом получил разрешение на выезд с Украины. Как уточняется, почти в каждом городе Европы билеты на выступления Данилко распроданы.

Шесть уже прошедших концертов собрали примерно по 530 тысяч евро, что эквивалентно 50 миллионам рублей. Ожидается, что в семи оставшихся городах выручка будет не меньше, а в немецком Людвигсбурге даже превысит эти показатели: там было продано 7100 из 7200 билетов, и команда Верки Сердючки может рассчитывать на минимум 730 тысяч евро или 70 миллионов рублей. В целом, тур может принести не менее 670 миллионов рублей.

Основную часть программы составляют песни на русском языке, а также общение с аудиторией, с небольшими вкраплениями украинского. На концерте в Праге, состоявшемся 21 октября, Сердючка рассказывала о своих знакомствах на польской границе.