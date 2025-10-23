Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

Бывший ведущий телепередачи «Модный приговор» на Первом канале, историк моды Александр Васильев рассказал о проверке его багажа после ограбления Лувра. Об инциденте он рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он уточнил, что его задержали при въезде в США. Досмотр багажа занял около 20 минут. После чемоданы вернули со словами «багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет», добавил Васильев.

19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро.