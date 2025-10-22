Пугачева осталась без российской пенсии

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России в 2022 году, уже больше года не получает в РФ пенсию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В издании напомнили, что, покинув Россию, Пугачева сначала жила в Израиле, а потом переехала на Кипр, где у нее есть недвижимость. До 2023 года певица получала в РФ пенсию, однако после пенсионеров, проживающих за пределами страны, обязали раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности.

«Для этого надо либо приехать в Россию и обратиться в Пенсионный фонд, либо пойти на прием к российскому консулу за рубежом и подтвердить, что ты жив. До тех пор пока Пугачева этого не сделает, пенсия певицы будет заморожена», — сообщили в консульстве.

Однако уже больше года артистка ничего из этого не делала, поэтому и выплаты ей не поступают. По разным оценкам, пенсия Пугачевой варьируется от 71 до 90 тысяч рублей в месяц. Такая сумма связана с наличием у певицы звания народной и заслуженной артистки, а также трех орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени.

Стоит отметить, что отсутствие пенсии Пугачеву вряд ли расстраивает, ведь она до сих пор хорошо зарабатывать на своих старых хитах. За прослушивание ее песен стриминговые платформы платят ей от пяти до семи миллионов рублей за квартал. В год у нее выходит где-то около 28 миллионов рублей. Кроме того сообщается, что певица в свое время выгодно инвестировала свои заработки и теперь может жить на проценты. По данным российского Forbes, с 2005 по 2015 год она заработала 41,5 миллионов долларов (3,3 миллиарда рублей по текущему курсу).