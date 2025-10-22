Дана Борисова пристыдила журналистку за вопрос о свадьбе

Телеведущая Дана Борисова посетила закрытый показ проекта СТС «Форт. Возвращение легенды» и пристыдила журналистку за вопрос о возможной свадьбе. 49-летняя знаменитость призналась, что у нее гостевой брак, который ее полностью устраивает. На мероприятии был корреспондент сайта «Страсти».

«Вам самой не стыдно мне такие вопросы задавать? Мне это малоинтересно, я взрослая женщина. Мне хватает общения и внимания… У меня гостевой брак, меня устраивает», - возмутилась Дана.

Телеведущая также напомнила собравшимся представителям СМИ слова 18-летней дочери Полины о том, что женатый мужчина якобы подарил ей квартиру. На уточняющий вопрос журналистов Дана ответила: «Вот и спросите у нее. Правда. Она так утверждает».

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовала и сама Полина, которая теперь работает журналистом. При этом говорить с дочерью Дана отказалась, так как они находятся в ссоре.

Ранее выяснилось, что Борисова против отношений дочери с продюсером Артуром Якобсоном, который старше Полины на 17 лет. По словам 18-летней девушки, она не может привести возлюбленного домой из-за постоянных конфликтов с матерью. Сейчас Полина переехала жить к Артуру.