Дана Борисова случайно встретилась с дочкой после её ухода из дома

Вот уже больше месяца поклонники пристально следят за тем, что происходит в семье Даны Борисовой. Дело в том, что дочь ведущей ушла из дома после скандала с матерью. Выяснилось, что дочка наговорила маме обидных слов, та в ответ - ну и пошло-поехало. Затем оказалось, что 18-летняя Полина Борисова переехала жить к жениху.

© Ульяна Калашникова

При этом обе дамы не общаются от слова совсем, хотя живут в соседних дворах. Ну а тут неожиданно Дана Борисова пришла на презентацию экстремального шоу и встретилась с дочерью, которая недавно устроилась работать корреспондентом на сайт. Подробности этой встречи - в материале.

Итак, Дана Борисова появилась перед журналистами и рассказала, как снималась в передаче Форт". Возвращение легенды" на СТС. Неожиданно она увидела в толпе журналистов свою дочь с микрофоном, которая, была практически зажата коллегами, желающим пообщаться с Борисовой. Между девушками тут же состоялся диалог.

- Ты теперь толкаешься в толпе, я смотрю, - заметила Дана.

- Мама, дашь эксклюзив? Я хочу, - попросила вдруг девушка.

- А я не хочу, - ответила Борисова.

- Пойдем поболтаем...

- Посмотрим. В порядке общей очереди.

- Ну , я извиняюсь, - продолжила Полина, имея ввиду тот факт, что она наговорила всякого матери.

Мы, конечно, не могли не поинтересоваться у телеведущей, что же все-таки должно произойти, чтобы мать и дочь помирились?

© Ульяна Калашникова

"Должно просто пройти время. Слишком было все напряженно, был какой-то чересчур неприятный момент - мы больно друг друга ранили. Извинения мне вообще не нужны- я сама могу первой сто раз извиниться. Но мне пока не хочется идти на примирение. Хотя я вообще-то необидчивый человек, я сама первой сто раз помирюсь", - ответила ведущая.

В какой-то момент дочке Борисовой удалось все-таки задать маме вопрос, на который та ответила. Полина поинтересовалась мнением мамы о её бойфренде.

"Совет да любовь, моя дорогая", - отреагировала Дана. При этом пояснила, что не очень верит в эту пару. "Потому что девушка познакомилась на свое 18-летие, а через неделю уже с ним жила. Уже любовь: муж и жена. Я не верю", - озвучила звездная мама.

Также Дана Борисова пояснила, почему она не в восторге от того, что Полина уже работает.

"Я считаю, что ей надо выучиться, получить образование. Она нигде не учится", - сообщила Дана.

Корреспонденты также поинтересовались, а как звездная мама относится к тому, что дочь периодически рассказывает о ней секретную информацию СМИ?

"Да мне без разницы. Она тут рассказала, что мне женатый мужчина квартиру купил", - выдала Дана.

"Это правда"?- Поинтересовался "МК".

Дана ответила, что правда.

После интервью Борисова-старшая отправилась в специальную комнату для звездных гостей. Когда дверь уже закрывалась, в комнату умудрились проскочить Полина с видеооператором. Удивительно, но скандала не произошло: мать и дочь кинулись обниматься. Чем все закончилось- осталось за закрытыми дверями...