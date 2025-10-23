Дана Борисова получила квартиру от женатого мужчины

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина «вскрыла секрет» о подарке женатого мужчины. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

© Соцсети

Борисова объяснила, что женатый человек подарил ей квартиру.

«Да, спросите у нее (Полины). Она так утверждает. Это правда», — отметила телеведущая.

Знаменитость также прокомментировала работу ее дочери в глянцевом издании. Борисова призналась, что не переживает, если дочь раскроет ее секреты.

«Она уже раскрыла всю информацию, какую можно. Поэтому я ничего не боюсь. Мне без разницы. Боже мой, я спокойно ко всему отношусь», — заявила знаменитость.

Борисова также намекнула, что ее дочь сейчас не учится. Она считает, что Полине сейчас важно получить образование, а потом — все остальное.

В сентябре Борисова призналась, что ей не нравится пиар, который устраивает для себя дочь. Знаменитость рассказала, что у нее ухудшились отношения с Полиной после проекта «Наследники». По словам телеведущей, у нее «снесло крышу». Борисова-младшая обвиняла мать в зависти. Она также жаловалась на «клеймо дочери бывшей алкоголички».