Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отпраздновала своё 7-летие: фото

21 сентября у младшей дочери Анастасии Заворотнюк Милы был день рождения, девочке исполнилось 7 лет. Родные устроили для неё грандиозный праздник с тортом и приглашёнными аниматорами. Фотографии с торжества появились в социальных сетях старшей сестры девочки — Анны Заворотнюк.

На опубликованных кадрах именинница запечатлена в элегантном тёмном кружевном платье. Её образ дополняла аккуратная причёска с изящным ободком. Во время праздника Мила с интересом наблюдала за выступлением аниматоров, а затем торжественно задула свечи на нежно-розовом торте.

Анна не скрывала своих тёплых чувств к младшей сестре и в своём посте отметила, что Мила растёт чутким и отзывчивым ребёнком.

«Она становится старше, а я продолжаю восхищаться её ярким внутренним светом и невероятной энергией. Мы всегда рядом», — поделилась Анна.

Мила — единственный общий ребёнок актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышёва. В настоящее время девочка живёт с отцом в Подмосковье. У неё есть двое старших сводных братьев и сестёр: Анна и Майкл, которые появились в первом браке актрисы с предпринимателем Дмитрием Стрюковым.

