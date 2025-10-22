Певица Катя Лель заявила об НЛО в центре Москвы
Певица Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы. Об этом она рассказала у себя на странице в соцсети.
Лель отметила, что заметила НЛО совершенно случайно, когда просматривала фотографии со своей дочерью. Снимки были сделаны 1 июня текущего года.
На фотографии в небе можно увидеть два голубых светящихся круга и хвост, свидетельствующий об их движении.
Лель подчеркнула, что снимки она не монтировала, поскольку просто не умеет этого делать. Тем же, кто все же сомневается в этом, она посоветовала не предполагать, а сразу сделать экспертизу.
Загадочный НЛО появился над атомной станцией
Певица и ранее рассказывала о контакте с внеземными цивилизациями. В частности, в 2024 году во время отдыха на Мальдивах Лель заявляла, что также видела инопланетный объект.