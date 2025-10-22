Катя Лель заявила об НЛО в центре Москвы

Певица Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы. Об этом она рассказала у себя на странице в соцсети.

Лель отметила, что заметила НЛО совершенно случайно, когда просматривала фотографии со своей дочерью. Снимки были сделаны 1 июня текущего года.

«Смотрела сейчас фото с доченькой, которые я делала недавно в центре Москвы. Случайно увидела НЛО. Они всегда рядом, наблюдают и оберегают»», — написала под снимками Лель.

На фотографии в небе можно увидеть два голубых светящихся круга и хвост, свидетельствующий об их движении.

Лель подчеркнула, что снимки она не монтировала, поскольку просто не умеет этого делать. Тем же, кто все же сомневается в этом, она посоветовала не предполагать, а сразу сделать экспертизу.

Певица и ранее рассказывала о контакте с внеземными цивилизациями. В частности, в 2024 году во время отдыха на Мальдивах Лель заявляла, что также видела инопланетный объект.