Недавно родившая Тодоренко планирует выйти на работу с ребенком на руках

25 сентября этого года телеведущая Регина Тодоренко в третий раз стала мамой. Звезда многочисленных шоу родила еще одного сынишку. Отцом малыша, имя которого пока держится в тайне, является певец Влад Топалов. Помимо новорожденного крохи, в семье пары растут Михаил и Мирослав.

После недавних родов Регина предпочла не делать паузу в карьере. Вместо отдыха с малышом — съемки, вместо тишины — камеры, люди и свет софитов. Телеведущая решила совмещать материнство и работу. Об этом она лично рассказала на странице своего блога. 35-летняя знаменитость призналась, что продюсеры создали для нее максимально комфортные условия. Регине подготовили гримерку, где она может кормить малыша и обеспечивать ему уют.

«Я радуюсь как ребенок, что за годы мне удалось выстроить такие теплые отношения с продюсерами, что большинство из них готовы организовывать комфортное пространство для кормящей мамы», — написала она.

Днем ранее Тодоренко жаловалась на то, что ей пришлось посетить больницу сразу с тремя детьми. Малыши вели себя очень активно. Поклонники Регины задались вопросом, почему в такой сложный момент ей никто не помогает. Публика посчитала, что супруг звезды Влад Топалов мог бы облегчить ее будни.