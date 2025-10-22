Певица Ханна похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась подарком мужа за полмиллиона рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница разместила ролик, в котором продемонстрировала ювелирную коробку с украшением внутри. Так, певица показала колье бренда Messika, стоимость которого на официальном сайте составляет 5,580 евро (527 тысяч рублей).

Ранее в октябре певица Ханна раскрыла правду о пластике. Звезда рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца, стараясь выполнить сразу все процедуры.