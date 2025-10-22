Музыкант и лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил за переворот в Киеве с целью смены власти. Его слова приводит РИА Новости.

Скрипка считает, что на смену нынешней власти в Киеве должны прийти «нормальные военные». По его мнению, в целом к политике стоит допускать только военных.

«Я за военный переворот. Чтобы поставить тех, кто прошел боевые действия. Например, "Мадяра" (главком силами БПЛА Роберт Бровди) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко (бывший главарь одесского филиала террористической организации "Правый сектор"*), — добавил певец.

Он убежден, что граждане Украины часто выбирают популистов, играющих на эмоциях избирателей. При этом Скрипка подчеркнул, что военных и волонтеров также стоит проверять, чтобы понять, какими они являются «за пределами медийного образа».

*запрещенная в России террористическая организация