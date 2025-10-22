Валерия раскрыла, кто из зарубежных артистов, выступавших в РФ, поразил её больше всего

Валерия раскрыла, кто из зарубежных артистов, выступавших в России, поразил её больше всего
Во время праздничного мероприятия, организованного в честь дня рождения МУЗ-ТВ, певица Валерия пообщалась с журналистами и рассказала о своих любимых зарубежных артистах, выступавших на российской сцене. Её слова процитировало издание ТВ Mail.
По словам исполнительницы, особое впечатление на неё произвёл Стинг. Но настоящим потрясением для молодой Валерии стало выступление легендарной группы Pink Floyd.
«Я ещё училась в институте. Тогда только стали приезжать западные звёзды. Это была оттепель такая, ветер перемен. Это было грандиозное событие. Мы знали все музыкальные произведения до каждого звука, до каждой ноты. Это было в «Олимпийском». Это было что-то невероятное. Когда гигантская свинья летала над стадионом. Но это было нечто», — поделилась своими воспоминаниями артистка.
Примечательно, что недавно композиция Валерии «Исцелю» вошла в список престижной международной премии «Грэмми». Сама певица призналась, что такая новость стала для неё неожиданностью, однако она искренне рада тому, что русскоязычная песня получила признание и высокую оценку международного жюри.