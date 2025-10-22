Прибыль концертного агентства Газманова внезапно рухнула

Прибыль концертного агентства певца Олега Газманова продемонстрировала снижение на 64 миллиона рублей. Речь идет об ООО «Омг-Промо», сообщает «Звездач».

Как уточняется, фирма столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. В 2023 году компания показала выручку в 144 миллиона и прибыль в 65 миллионов рублей.

Однако в этом году доход упал до 976 тысяч, а выручка снизилась до 22 миллионов рублей. Сообщается, что компанию возглавляет дочь Газманова Марианна, а учредителями являются сам Олег и его сын Родион.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что стоимость выступлений Олега Газманова снизилась почти в два раза. По данным канала, речь идет о четырех миллионах рублей вместо семи миллионов.

В начале сентября видеозапись с выступлением Газманова получила вирусную популярность. Как писал Shot, на фоне этого стоимость выступлений артиста выросла. Представитель певца тогда заявила СМИ, что «в гонорарах ничего не менялось». Shot отметил, что через месяц «спрос упал» и цены изменились.