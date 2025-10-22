Песню Земфиры* запретили в России

Композицию «Повесица» за авторством певицы и композитора Земфиры Рамазановой* была удалена из отечественных триминговых сервисах по требованию Роскомнадзора. Эта песня была выпущена в 2005 году на альбоме «Вендетта». Ее текст повествует о желании лирического героя покончить с собой. Об этом в среду, 22 октября, сообщил «Коммерсантъ».

Песня «Выключите гимн» панк-рок-группы «Порнофильмы» из подмосковного города Дубна 24 сентября была признана экстремистской и запрещена к распространению в России по решению суда в Санкт-Петербурге. Министерство юстиции РФ в сентябре 2023 года включило в реестр иностранных агентов солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова. Представители ведомства отмечали, что артист открыто выступал в поддержку Украины.

*Признана иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.