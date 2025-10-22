Рэпер Gucci Mane выступит в Москве

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, выступит в Москве 13 декабря в МТС Live Холле. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в концертной площадке.

Уточняется, что продажа билетов начнется в ближайшее время на сайте площадки и на билетных витринах. Концерт имеет возрастное ограничение 16+, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американская рэп-метал-группа Hollywood Undead выступит с концертов в России впервые с 2019 года. Сообщалось, что группа выступит в Москве 28 мая 2026 года, а 30 мая даст концерт в Санкт-Петербурге. Однако позже стало известно, что группа Hollywood Undead в последний момент «под давлением общественности» решила отменить запланированные выступления в России.

Еще в апреле солист британской рок-группы Copldplay Крис Мартин в ходе концерта в Сеуле поприветствовал русскоязычного фаната и отметил, что не исключает приезда коллектива в Россию. При этом юношу поддержали другие зрители, которые начали кричать «Россия!» и «Наши!».