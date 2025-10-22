Митя Фомин объяснил, как ему удается молодо выглядеть в 51 год

51-летний Митя Фомин как публичная персона вынужден тщательно следить за своей внешностью. И, как выяснилось, певец уже не раз прибегнул к услугам косметолога. Считает, что именно процедуры помогают ему выглядеть свежо и молодо, хотя не отрицает, что когда-нибудь доберется и до пластического хирурга.

В беседе с Леди Mail экс-солист Hi-Fi признался, что не хочет ложиться под нож раньше времени. Будучи медиком по образованию, Фомин прекрасно осведомлен, что с возрастом одними лишь инъекциями сияния и упругости кожи будет уже не добиться. И вот тогда-то придет черед радикальных мер.