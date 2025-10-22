Алкоголизм, неудачные браки и скандалы: пороки Георгия Юнгвальд-Хилькевича

Режиссер «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Георгий Юнгвальд-Хилькевич всю свою жизнь боролся с пороками, был женат три раза, а его последней любовью стала 17-летняя танцовщица. Как сложилась судьба известного режиссера, разбиралось издание «СтарХит».

Сегодня, 22 октября, исполняется 91 год со дня рождения режиссера Георгия Юнгвальда –Хилькевича. Он появился на свет в Ташкенте, где его родные спасались от репрессий. Мать режиссера - балерина Нина Буйко - всю жизнь скрывала свое дворянское происхождение. Отец же стал создателем и главным режиссером Ташкентского оперного театра.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич рос активным ребенком, любил футбол, но все изменилось, когда ему в ногу вонзилась стекляшка. Из-за плохой обработки раны у будущего постановщика развились сепсис и остеомиелит бедра. Три месяца он мучился от нестерпимой боли, пока отец не смог достать дорогой пенициллин. Следующий год Юнгвальд-Хилькевич провел в гипсе.

«Мама спасла мне жизнь, а Дюма — разум. Читал и читал «Трех мушкетеров» бесконечно, и не только Дюма, но и своего возможного деда Золя, и многих других», — рассказывал он.

После выздоровления он стал помогать семье, которая очень серьезно потратилась на его лечение. Юноша научился восстанавливать поврежденную ткань пиджаков, грунтовать театральные задники, а потом и расписывать их. В итоге он закончил художественный институт, делал декорации в театре, а затем и в кино.

«Режиссером стал только для того, чтобы иметь больше свободы для воплощения своего художественного замысла», — вспоминал Юнгвальд-Хилькевич.

Распутство и алкоголизм

Еще работая художником в театре, он постоянно крутил романы с балеринами, которым затем «утирала слезы» его мама. Помимо распутства, страдал Юнгвальд-Хилькевич и из-за алкоголизма.

Регулярно выпивать он начал на пятом курсе, и с каждой вечеринкой зависимость становилась сильнее, в итоге режиссер рассказывал, что «откачивали» его в больнице, а после завершения очередного запоя он «недели две мочился кровью, сморкался кровью».

Несмотря на зависимость, Юнгвальд-Хилькевич окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а в качестве дебютного фильма снял «Формулу радуги». Затем были знаменитые «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким, «Туфли с золотыми пряжками», «Ах, водевиль, водевиль…», «Выше радуги», «Узник замка Иф».

При этом от запоев Юнгвальда-Хилькевича спасла мама, однажды увидевшая сына пьяным. После ее заявления, что лучше б тот умер, чем оставался невменяемым, Георгий завязал со спиртным.

«Три мушкетера» и скандалы

Ни один из фильмов режиссера не принес ему такую славу и такой успех, как экранизация «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Однако съемки не обошлись без скандалов. В частности, режиссер не видел в роли Констанции Ирину Алферову, но худсовет вынудил его принять звезду «Ленкома».

Ходили слухи, что на площадке артисты постоянно кутили, только Вениамин Смехов почти не участвовал в их пьяных вечеринках, всегда держась обособленно. Скандалами картина обрастала и после выхода фильма: сценарист Марк Розовский и поэт Юрий Ряшенцев подали в суд на Юнгвальд-Хилькевича, который вставил в третью серию чужие стихи, но не указал их автора в титрах, тем самым приписав Ряшенцеву.

Процесс сценарист и поэт выиграли. Спустя годы Розовского очень возмутило, что в интервью Юнгвальд-Хилькевич обвинил актеров в пьянстве и аморальном образе жизни, а сценарий якобы вынужден был переписать.

«Я не сдержался и публично ответил ему. Мой главный аргумент был такой: «Если «Мушкетеров» сделал только ты, а мы с Юрой тебе мешали, то почему продолжения, которые ты снял без нас, не стали хитами?!“ Мне больно, что в картине мы воспевали мужскую дружбу, а он ее спустил в унитаз», — негодовал он.

Три брака и уход из семьи

Первый раз Юнгвальд-Хилькевич женился на дочери офицера Светлане Марковой и в 25 стал отцом. Однако он постоянно изменял жене. В итоге роман с балериной Татьяной Черновой, который тянулся годами, вылился во второй брак.

Но здесь начались скандалы из-за ревности Черновой, которая сводила режиссера с ума. Юнгвальд-Хилькевич начал изменять и второй жене. Окончательно же союз распался, когда он встретил на пробах в «Узника замка Иф» 17-летнюю танцовщицу Надиру Мирзаеву.

Несколько лет они прожили в общежитии при Одесской киностудии, затем переехали в Москву, а расписались только перед рождением дочери Нины, после семи лет совместной жизни. Именно третья жена вытащила режиссера из запоя, в который он ушел после смерти матери.

«Достался ей последний и мучительный запой длиною в год, из которого она меня тянула на своих плечиках. И вот такому, вусмерть пьяному, она сказала, что хочет от меня ребенка. Отрезвила этим навсегда», — вспоминал Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

В третьем браке он, наконец, остепенился, и прожил с женой 20 лет, до самой смерти в возрасте 81 года. При этом именно последней жене он оставил квартиру в Москве, дом на Кипре и «Ягуар». Старшая дочь режиссера Наталья согласилась с последней волей отца.