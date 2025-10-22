Прилучный подал жалобу в суд на решение об отказе от освобождении от алиментов

Актер Павел Прилучный обратился с апелляционной жалобой в Московский городской суд. Он считает несправедливым решение другой инстанции об отказе в освобождении от уплаты алиментов.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— В Московский городской суд поступило гражданское дело с апелляционной жалобой Павла Прилучного на решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года. Суд первой инстанции отказал артисту в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов и определил место жительства ребенка с матерью Агатой Прилучной, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Сын актеров остался жить с Агатой Муцениеце. Защита женщины утверждала, что Прилучный на протяжении 10 месяцев препятствовал общению сына с матерью. Помимо этого, адвокат актрисы заявил, что отец ребенка не давал Муцениеце встретиться с ребенком, сменил его номер телефона и заблокировал в мессенджерах.

В свою очередь защита Прилучного отрицала все обвинения. Адвокат Прилучного рассказал, что Муцениеце не хотела принять позицию своего сына. В связи с этим заседания по делу несколько раз откладывали. За время проживания сына с отцом, по словам правозащитника, встреча с матерью произошла только один раз.