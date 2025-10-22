Улетевшая с женихом в Китай Анфиса Чехова готовится к тайфуну

Анфиса Чехова улетела отдыхать на остров Хайнань, который входит в состав Китая. Компанию ведущей составил ее жених Александр Златопольский. Однако отпуск омрачили два неприятных фактора.

© WomanHit.ru

Во-первых, это погода.

«Все ждут тайфуна, потому что деревья колышутся, ветер достаточно сильный, небо заволокло. В общем, мы все в ожидании тайфуна», — вышла на связь Анфиса этим утром.

Ее жених тем временем не собирался отсиживаться в номере, а готовился к съемке на диком пляже.

Чуть позже Чехова сняла еще одно видео. Ситуация со стихией несколько ухудшилась, и Александру пришлось спешно вернуться в отель. Однако погода — это не единственное, что испортило отдых ведущей. Вторая неприятность — это еда.

«На моем веку всего две страны, находясь в которых я голодала, всегда хотела есть и всегда была не удовлетворена любой едой — это Корея и вот теперь Китай, остров Хайнань. Остров, где я все время голодаю. Мне невкусно все, чем здесь кормят», — пожаловалась Чехова на местную кухню.