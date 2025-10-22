Полиция Индонезии проверяет Гузееву на мошенничество

Ведущую Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция, утверждает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что правоохранители также проверяют застройщика вилл на Бали Сергея Домогацкого.

По данным канала, количество пострадавших превысило 60 человек, а общая сумма ущерба составила 31 млрд рупий.

«Одна из пострадавших — Виктория Н. После рекламы... телеведущей она вложила $200 тыс. в строительство дома на острове через контору Домогацкого», — говорится в публикации.

Пострадавшая пояснила, что застройщик «обещал «рай под пальмами», но исчез вместе с деньгами.

Mash подчёркивает, что на данный момент против Домогацкого подано не менее десяти заявлений в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции.

Ссылаясь на данные индонезийской полиции, издание подчёркивает, что некоторые виллы Домогацкий продал нескольким людям одновременно, а также взял деньги за объекты, строительство которых не началось.

В июле Telegram-канал рассказал, что ещё 19 человек обвинили ведущую Ларису Гузееву в мошенничестве вокруг ситуации с продажей вилл на Бали, на тот момент общее число подавших на неё заявление достигло 27.