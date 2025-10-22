Индонезийская полиция проверяет Ларису Гузееву на мошенничество

Телеведущую Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция. Об этом в среду, 22 октября, сообщает Mash.

По данным источника, под проверку попал также застройщик Сергей Домогацкий вместе со своими коллегами, которые, как утверждает Telegram-канал, обманули более 60 человек с виллами на Бали. Общая сумма ущерба оценивается в 31 миллиард рупий (более 152 миллионов рублей, — прим. «ВМ»).

Одна из пострадавших рассказала, что после рекламы в соцсетях Гузеевой вложила 200 тысяч долларов в строительство дома на Бали через фирму Домогацкого. Спустя время он «исчез» с деньгами. В публикации отмечается, что он инсценировал собственное похищение, избиение и вымогательство.

Против застройщика уже подали более 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. Сообщается, что Домогацкий продал одни и те же дома нескольким людям одновременно. Были и те, кто перевел крупные суммы за несуществующие проекты, а стройка так и не начиналась, отмечается в публикации.

