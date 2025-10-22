«Нужно помочь братве»: Маликов рассказал о рэкете в 90-е

Народный артист России Дмитрий Маликов признался, что сталкивался с рэкетом в 1990-е годы, его просили «помочь братве» и поделиться частью гонораров. Слова музыканта приводит «Пятый канал».

По данным издания, на вопрос о рэкете Маликов ответил в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

«Были [такие случаи], рэкет подходил реально в девяностые. Еще песни «Одна ты такая» не было, моей кормилицы. Они не просили конкретные проценты, говорили: «Дим, ну надо ребятам помочь, братве, туда-сюда»», — рассказал Маликов.

Он также с иронией отметил, что такие требования ничем не отличались от условий работы с продюсерским центром, однако до реального дележа гонораров с рэкетирами не дошло, несмотря на то, что было «страшновато». В итоге Маликов нанял охрану.

«У меня в охране работал Володя Турчинский, знаменитый человек, к сожалению, ушел из жизни. Он был огромного размера. Помню, что в основном они мне были нужны для того, чтобы цветы уносить со сцены», — заметил артист.

Напомним, что Дмитрий Маликов родился в семье артистов: его отец Юрий Маликов — заслуженный артист России, а мать выступала в «Самоцветах». В 14 лет он начал сочинять песни, а в 20 лет собирал стадион «Олимпийский» на сольных концертах. Визитной карточкой музыканта стала песня «Ты одна, ты такая». После выхода она быстро заняла лидирующие позиции в музыкальных чартах.