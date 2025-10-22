Гребенщикова* оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье об иноагентах

Суд оштрафовал рок-музыканта Бориса Гребенщикова* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 октября, сообщает объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова* по ч.4 ст.19.34 КоАП РФ, — передает Telegram-канал пресс-службы.

В письме Роскомнадзора от 19 августа, которое есть в материалах дела, говорится, что Гребенщиков* ранее выложил ролик на видеохостинг YouTube, не указав, что он является иностранным агентом.

Ранее уехавший из России музыкант Борис Гребенщиков* признался в финансировании Украины. Он заявил, что жертвовал деньги украинским госпиталям, однако не получил никакой реакции.

*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.