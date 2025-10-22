Московский суд оштрафовал Певчих* за нарушение закона об иноагентах

Зеленоградский районный суд столицы привлек к административной ответственности российскую журналистку Марию Певчих*. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

© Вечерняя Москва

— Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы Певчих Мария Константиновна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В июле этого года глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК)** в третий раз нарушила закон об иноагентах. Тогда ее также привлекли к административной ответственности. Конкретная сумма, которую должна выплатить Певчих*, не указывалась.

Также недавно за нарушение порядка деятельности иноагента оштрафовали актера Семена Трескунова***. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.

*Включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

***включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.