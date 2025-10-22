Бритни Спирс сравнила влияние опеки на свою психику с повреждением мозга

Американская певица Бритни Спирс в соцсетях сравнила влияние опеки своего отца на психику с повреждением мозга.

© Вечерняя Москва

Певица рассказала, как в 2018 году по требованию своего отца провела четыре месяца в реабилитационном центре. Она призналась, что в тот период чувствовала себя разбитой, не могла есть и танцевать.

Бритни отметила, что чувствует себя так, будто ее лишили крыльев. Она также порадовалась, что ей удалось пережить то непростое время.

— Я была на 100 процентов разбита, я не могла танцевать или двигаться в течение пяти месяцев... И повреждение мозга произошло со мной давным-давно, и на 100 процентов, — поделилась Спирс.

Социальные сети Бритни Спирс превратились в трэш-блог: она танцует с ножами, делает фото в обнаженном виде и дерется с экс-бойфрендом на виду у публики. Источник из окружения артистки сообщил, что, если вновь не взять ее под опеку, это закончится трагедией.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, почему певица опять начала вести себя странно и может ли это быть связано с ее недавним разводом. Эксперт отметила, что, даже не зная певицу лично, можно сделать вывод: человек ведет себя неадекватно.