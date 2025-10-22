Лолиту пытались развести мошенники

Певицу Лолиту Милявскую пытались обмануть мошенники. В своем telegram-канале она рассказала, что сообщила мошенникам код, но успела сменить доступ к аккаунтам и обратиться в центр госуслуг.

По словам артистки, она ехала к стоматологу и разговаривала по телефону, когда ей на второй смартфон позвонили неизвестные и представились курьерами. Лолита ждала доставку микрофонов и попросила оставить посылку у двери. После этого «доставщики» попросили у нее код, который певица не задумываясь назвала.

«Ну Милявская дура, с первого раза код отдала», — передала Лолита слова злоумышленников, которые услышала после.

После этого она добралась до ближайшего центра госуслуг, чтобы изменить все пароли и настройки. По этой причине мошенники не смогли что-либо украсть. Милявская поблагодарила работников центра, которые помогли ей разобраться в ситуации.