19-летняя невеста Лепса сравнила мужа с костью

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в соцсетях сравнила мужа с костью.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — подписала она свое видео.

Ранее Киба снова назвала себя женой артиста. При этом на данный момент Лепс не давал каких-либо комментариев по поводу отношений с девушкой, поэтому неизвестно, вступила ли пара в брак.

До этого Аврора Киба пошутила о дорогих подарках от исполнителя. Она прокомментировала фотографии с Недели моды в Париже, на которых жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес демонстрируют свои массивные кольца с бриллиантами.