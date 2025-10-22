Переехавший в Европу комик Романов заявил, что не вернется в Россию

Бывший участник шоу Stand Up на телеканале ТНТ Дмитрий Романов во вторник, 21 октября, во время прямого эфира на YouTube заявил, что не вернется в Россию после переезда в Европу.

© Вечерняя Москва

— В Россию мне вообще, насколько я помню, закрыли въезд, так что не планирую (возвращаться — прим. «ВМ»), — сказал комик.

По словам артиста, Мадейра в Португалии, где он сейчас живет, оказалась для него идеальным местом. При этом Романов допустил, что в пожилом возрасте вернется на Украину в Одессу, где он родился и вырос.

Ранее он сообщил, что не хотел бы иметь постоянное место жительства в Соединенных Штатах. Однако юморист не объяснил, почему он считает Штаты не подходящими ему для жизни.

Покинувший Россию комик с Украины раскрыл способ борьбы с депрессией

Также в апреле стало известно, что уехавшие из России стендаперы Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов сохраняли бизнес в стране. ИП Романова зарегистрировано в столичном районе Хорошево-Мневники. Бизнес связан со сферой видеопроизводства и искусства. Тогда уточнялось, что в ближайшее время его ликвидирует Федеральная налоговая служба.