Александра Васильева задержали на границе США

Российский дизайнер Александр Васильев рассказал, что его задержали на границе Соединенных Штатов. По его словам, это произошло из-за массовой рекламы его выступлений в стране.

© Соцсети

— В аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса: что привело вас в США? С кем будете встречаться? Назовите имена и адреса. Почему весь Интернет заполнен афишами с вашими выступлениями? — рассказал Васильев на своей странице в социальных сетях.

По его словам, пограничника смутило удаленное расположение городов, в которых он должен выступать. В итоге дизайнера отпустили, однако Васильев отметил, что ему пришлось понервничать.

Ранее Александр Васильев заявил, что не намерен возвращаться в Россию, которую покинул после начала спецоперации. По сообщениям СМИ, ему предлагали приехать в РФ на ивент за 15 миллионов рублей, однако он отказался. Васильев также рассказал, что не боится одиночества из-за отсутствия детей. По его словам, много лет назад заключил фиктивный брак с француженкой Анной Мишлин Жан Бодимон.