Бесконечный «День радио»: Александру Демидову — 55

Актер Александр Демидов во время премьеры фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» в кинотеатре «Октябрь», 20 февраля 2018 года 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Актер и музыкант Александр Демидов в детстве 
© demidov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актер Александр Демидов в фильме «День радио» (2003) 
© Централ Партнершип
Актер Александр Демидов (в центре) на футбольном турнире в честь 20-летия «Квартета И» в СК ЦСКА «Игровой», 10 ноября 2013 года 
© Виталий Белоусов/РИА Новости

Актер и музыкант Александр Демидов во время презентации альбома «Серидина» группы «Бобры» в клубе «16 тонн» в Москве, 2009 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Оператор Юрий Любшин, режиссер Дмитрий Дьяченко и актеры Камиль Ларин и Александр Демидов (слева направо) на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины», 12 июля 2009 года 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Актер и музыкант Александр Демидов во время съемок фильма «О чем говорят мужчины» (2011) 
© Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручает артисту Александру Демидову почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», 23 августа 2019 года 
© Bulkin Sergey/press.media/Global Look Press
Участники «Квартета И» Камиль Ларин и Александр Демидов (слева направо) на банкете после церемонии открытия XXI кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 5 июня 2010 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Демидов в спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» режиссера Сергея Петрейкова в театре «Квартет-И» в Москве, 9 июня 2008 года 
© Шеметов Максим/ТАСС
Актеры Александр Демидов и Павел Майков (справа) в сцене из спектакля «…в Бореньке чего-то нет» комического театра «Квартет И» в Доме культуры имени Зуева в Москве, 19 октября 2016 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер и музыкант Александр Демидов с женой во время отдыха, август 2019 года 
© demidov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актер Александр Демидов в спектакле «Письма и песни мужчин» театра «Квартет И», приуроченном к 25-летию коллектива, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 7 ноября 2018 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Актер и музыкант Александр Демидов в апреле 2020 года 
© demidov_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Александр Демидов родился в 1970 году в Свердловске (Екатеринбурге). Детство было непростым: родители разошлись, когда он был еще маленьким. После семи лет он жил в новой семье отца, где подрастали сестры-близняшки. В школе Александр стал постоянным участником драмкружка — что в итоге определило всю его жизнь и профессию.

В 1988 году он поехал в Москву поступать на эстрадный факультет ГИТИСа. Вступительные экзамены удалось сдать с первого раза, его наставником стал актер и театральный режиссер Владимир Коровин. В институте Александр познакомился с будущими участниками «Квартета И» — Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом. Они стали друзьями и коллегами на долгие годы.

В 1990-е студенческая жизнь была трудной, Демидову приходилось искать случайные заработки — например, по ночам он мыл полы на станции метро «Рижская». «Квартет И» выступал на городских праздниках, свадьбах и корпоративах. Первая полноценная программа была собрана из частей их дипломного спектакля. Творческие удачи пришли далеко не сразу: Демидов вспоминал, что им не удавалось собирать полных залов первые лет десять.

Первым заметным успехом стал спектакль «День радио», поставленный участниками квартета в 2001 году с участием группы «Несчастный случай», Михаилом Козыревым (признан в РФ иностранным агентом), Николаем Фоменко, Дмитрием Певцовым и Нонной Гришаевой. Постановка оказалась настолько удачной, что не сходит со сцены по сей день, уже 24 года. После нее в 2008 году последовал одноименный фильм, затем — «О чем говорят мужчины» (2010), «О чем еще говорят мужчины» (самый кассовый российский фильм 2012 года), «Быстрее, чем кролики», «Разговорник», «Громкая связь» и другие картины.

Демидов трижды женат, от первых браков есть дочь София и сын Игнатий. Помимо театральных и кинопостановок, он увлекается написанием стихов и дважды был признан «Поэтом года» по версии Союза писателей России. В 2019 году Александру было присвоено звание Заслуженного артиста России.