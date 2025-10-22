Крутой взял вину за скандал с украденной песней Аллегровой на себя

Игорь Крутой рассказал, что нашел стихи для новых песен Аллегровой в Сети. Об этом сообщает StarHit.

© Passion.ru

Разгоревшийся на днях скандал с украденными стихами на песню Ирины Аллегровой «У окна» разрешился. Точку в спорах между автором строчек и исполнительницей поставил композитор Игорь Крутой. Он подтвердил, что стихи нашел в Интернете, а вот автор разыскался не сразу.

«Я нашел стихи в Сети, авторов там не было. В итоге я написал песню, упомянув, что автор стихов неизвестен, и мы представили ее на „Новой волне“. Потом появляется статья, в которой пишут, что Аллегрова якобы украла стихи. Это чушь! Автора, обвинившего нас, нашли», — объяснил он.

По словам Крутого, на авторство изначально претендовало около 15 человек. В итоге его команде удалось разыскать владельца стихов. Теперь его пригласят на «Песню года», он также получит авторские отчисления за исполнение песни.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой пожаловался на отсутствие больших артистов.