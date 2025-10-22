Съемки и отказ от эмиграции: как живет актер Максим Аверин

Максим Аверин, народный артист России, продолжает свой творческий путь. Издание News.ru узнало, как сейчас живет артист.

Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Он появился на свет в семье художника-декоратора, работавшего на «Мосфильме». Отец будущей знаменитости, Виктор, всю жизнь мечтал о карьере актера, но судьба распорядилась иначе. Аверин-младший впервые снялся в кино, когда ему было всего шесть лет.

Он окончил Щукинское училище. Снимался в более чем 60 фильмах, включая «Глухарь», «Склифосовский» и «Собор». Никогда не был женат и не имеет детей.

Аверин не комментирует спецоперацию, считая, что его место — на сцене и в кино, а не в политике. Он любит Россию и не планирует эмигрировать. Сейчас актер задействован в спектаклях «Арбенин. Маскарад без слов», «Лев зимой» и других. Также гастролирует с моноспектаклями.

С 2023 года не было кинопремьер с его участием, но скоро состоится премьера нового сезона «Склифосовского». В ноябре Аверину исполнится 50 лет, и он выпустил коллекционное издание с материалами о своей жизни. Артист говорил, что ему нравится фотография, потому что она, как крупный план в кино, фиксирует моменты эмоций.