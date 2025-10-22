С Noize MC взыскали штраф за дискредитацию ВС России
Штраф за дискредитацию Вооружённых сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева*, более известного под сценическим именем Noize MC. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данным агентства, штраф в 50 тыс. рублей приставы начали взыскивать с музыканта в конце сентября, возбудив на него исполнительное производство. При этом сейчас в отношении рэпера не значится исполнительных производств.
С рэпера Noize MC* принудительно пытаются взыскать штраф за провокационную публикацию в соцсетях
В правоохранительных органах подтвердили, что штраф погашен.
Весной Мосгорсуд утвердил Noize MC* штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.
Также сообщалось, что в «Яндекс Музыке» ограничили доступ к песням Noize MC*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.