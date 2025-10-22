Симоньян рассказала, какая у нее стадия рака

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием, о котором она узнала после приема у невролога. По ее словам, стадия рака — не самая тяжелая.

«О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1-го сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось). <...> У меня не третья стадия, а первая-вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла», — написала Симонян в своем telegram-канале.

Глава RT ранее объявила о начале курса химиотерапии. При этом она отказалась прогнозировать сроки возвращения к работе и в эфир. Симонян объяснила, что не написала завещание, потому что верит — ее наследники (дети) «как-нибудь разберутся».