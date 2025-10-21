Хазанов рассказал, почему разорвал отношения с братьями

Юморист Геннадий Хазанов рассказал, что у него не сложились отношения с семьей — своего отца он не знал, с матерью так и не смог наладить контакт, в братьях разочаровался. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что в 2021 году во время телевизионной передачи Хазанов поделился с общественностью семейной тайной: народный артист рассказал, что у него есть два младших брата.

Родители артиста, Виктор Лукачер и Ираида Хазанова, не состояли в официальном браке, у них был тайный роман.

Когда в начале 1945 года Ираида забеременела, Виктор решил вернуться к своей официальной жене Надежде Ивановой, которая впоследствии родила ему двух сыновей — Юрия в 1946 году (умер в нищете в 2023 году) и Андрея в 1957 году.

Хазанов заметил, что однажды один из братьев предложил ему встретиться, он согласился и даже позвал его на концерт.

«После этого как-то прочитал интервью брата, в котором он очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери. Я отменил встречу, он стал мне звонить, говоря, мол, на него наседают журналисты, надо обязательно увидеться. Мне очень было неприятно!», — пояснил юморист.

Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), призвал наказать Геннадия Хазанова, который продал недвижимость в Москве на 706 млн рублей.

«Ситуация с Хазановым — эталон лицемерия. Гражданство Израиля, недвижимость в Латвии, тотальный вывод средств из России при полном сохранении всех доходных активов здесь», — заметил общественник.

Бородин также задал риторический вопрос о том, не следует ли лишать таких «граждан», как Хазанов, государственных должностей в российских учреждениях культуры.