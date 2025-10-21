Актриса Анастасия Имамова рассказала, как во время съемок фильма «Солнечный удар» режиссер картины Никита Михалков привел ее в чувство нестандартным способом, когда она не смогла сыграть сцену. Этим артистка поделилась в беседе с Газетой.Ru.

По ее словам, в первый съемочный день в Швейцарии она сильно переволновалась из-за долгой подготовки, включая грим, костюмы и каждодневные репетиции. Поэтому, когда прозвучала команда «мотор», она не смогла сыграть сцену.

«Наступил момент “икс”: я увидела множество камер вокруг, партнеров, Никиту Сергеевича, который сидел за монитором, и почувствовала такое напряжение, что растерялась. Сцена была классная, сильная, но я настолько потеряла ориентир и собранность, что когда дали “мотор”, повернулась к камере и сказала: “Не могу”», — поведала Имамова.

Тогда, по воспоминаниям актрисы, Никита Сергеевич сказал: «Понял, подожди, я сейчас прибегу» и подошел еще раз уточнить, что именно она не может.

«А я твердила: “Не могу, не могу играть дальше”. Он же с огромной силой треснул меня кулаком по спине и спросил: “А сейчас ты можешь?” “А сейчас все могу!” — ответила я. После этого мы сняли сцену за два дубля», — рассказала артистка.

Анастасия призналась, что благодарна судьбе за возможность поработать с Михалковым. Она поздравила режиссера с 80-м днем рождения и пожелала ему здоровья.

«От всего сердца хочу пожелать Никите Сергеевичу здоровья, а также чтобы все его идеи — нынешние и будущие — реализовались наилучшим образом. А главное — радости и возможности реализовать ваш огромнейший талант в этой жизни. Благодарю вас от всего сердца за наше творчество и за то, что вы есть», — сказала актриса.

