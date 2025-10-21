Сделано заявление о разводе и возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Однако в последний год все чаще появляются слухи, что Пугачева собирается вернуться на Родину. Якобы ее брак с Максимом Галкиным* вот-вот распадется, а после развода певице нечего будет делать на чужбине.

Прокомментировал эти домыслы старый приятель Примадонны Стас Барецкий. Он заявил, что народная артистка СССР действительно планирует вернуться в Россию. Барецкий уверен, что Алла Борисовна бросит мужа-иноагента. Стас даже предложил приятельнице себя в качестве нового супруга.

Шоумен заверяет, что вернувшись, певица извинится перед народом и уедет жить в деревню.

"Она покается, я ее уговорю. Она будет работать на ферме, тихо вести хозяйство в огородах. У меня ферма с быками и свиньями. Я ей сказал, чтобы она завязывала с шоу-бизнесом", — заявил Барецкий.

По словам Стаса, этот план он уже обсудил с Примадонной.

"Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе", — цитирует шоумена NEWS.Ru.

*признан иноагентом на территории России.